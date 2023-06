Disastro ferroviario in India | quasi 300 morti e centinaia di feriti

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’incidente è avvenuto a circa 200 chilometri da Bhubaneswar, la capitale dello stato di Odisha. Da accertare le cause

AGI - È di almeno 288 vittime il bilancio delavvenuto in India , nello stato di Odisha. È il peggior incidente di questo tipo nel Paese degli ultimi 20 anni. Il bilancio è stato confermato dal direttore generale dei vigili ...Ultimonel 2016 Le Ferrovie indiane trasportano ogni giorno decine di milioni di persone e fino a pochi anni fa gli incidenti erano più frequenti in quanto le infrastrutture ...Sono almeno 288 i morti delavvenuto ieri verso le 19 in India, presso la stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore. Lo riferisce il direttore generale dei vigili del fuoco dello Stato di Odisha ...

Disastro ferroviario in India, più di 200 morti e centinaia di feriti La Stampa

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In India oltre 250 persone sono morte a causa dello scontro tra due treni, mentre i feriti sarebbero 850. L'incidente è avvenuto nella stazione di Balasore, nello stato orientale dell'Orissa. Alcune c ...