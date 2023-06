PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo è stato Lorenzo Sonego che in una gara incredibile ha battuto Rublev in cinque set (5 - 7, 0 - 6, 6 - 3, ...Il tabellone maschile delGarros Il tabellone femminile delGarros Punti chiave 16:08 Sonego agli ottavi, battuto RublevFognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi tocca a Musetti contro Norrie. Inatnto rimonta pazzesca di Sonego che, sotto 2 set a zero, elimina il n. 7 al mondo Rublev e agli ottavi sfiderà ...

Diretta Roland Garros: Sonego batte Rublev in rimonta, in campo anche Fognini e Musetti LIVE Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OFNER Non resta che ringraziarvi e augurarvi un gran proseguo di giornata con ancora due azzurri ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OFNER 15:57 A sorpresa la russa Blinkova si è aggiudicata per 6-2 il primo set sull'ucraina Svitol ...