DIRETTA F1 | GP Spagna 2023 LIVE | Verstappen imprendibile | Leclerc e Sainz bene sul long run

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2.ancora in 1:19.426, Alonso 1:20.812 17.591:20.763, Russell 1:20.678,1:19.975 17.58alza il ritmo in 1:20.439,ancora in 1:19.583, impressionante l’olandese! Hamilton 1:20.714,1:19.986 17.57non smette di martellare e vola in 1:19.472, Alonso 1:20.134,1:19.665 17.56ottimo in 1:19.511, Alonso 1:19.885,ancora in 1:19.998 17.55di nuovo in 1:19.881,1:20.146, Russell 1:20.383,1:19.480, mentre Perez è addirittura sull’1:21 17.54 ...

Clicca qui per aggiornare FP2 GP, live timing Cari fan di Autosprint, il pomeriggio da Barcellona si accende con le libere 2 del GP di. Segui qui la classifica in, aggiornata giro dopo giro! 17.10 Gli occhi di Alonso Ecco l'on board di uno dei due padroni di casa! 17.05 Che pancia! Nuove pance per le SF - 23 di Charles ...(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) Nel corso di unasocial con il giornalista Fabrizio Romano, ... come detto, Elmas piace in Inghilterra, ine in Bundesliga".01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato allascritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, settimo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari aggiornata anche per Leclerc nelle PL2 La Scuderia di Maranello ha ...

F1, GP Spagna: la diretta delle prove libere a Barcellona Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2. Verstappen ancora in 1:19.426, Alonso 1:20.812 17.59 Leclerc 1:20.763, Russell 1:20.678, Sainz 1:19.975 17.58 Lecl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2 17.59 Leclerc 1:20.763, Russell 1:20.678, Sainz 1:19.975 17.58 Leclerc alza il ritmo in 1:20.439, Verstappen ancora ...