Dionisi | «Pinamonti via dal Sassuolo? Sarà titolare! Via solo in un caso»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023)in conferenza stampa ha parlato del futuro di Andrea, ex giocatore dell’Inter ceduto la scorsa stagione proprio al. LA SITUAZIONE – Alessiosi espresso così sull’ex attaccante dell’Inter: «Ilnon ha mai chiuso la porta a un giocatore in uscita se ha l’opportunità migliore, ovvio che non chiuderebbe mai la porta se un giocatore ha una possibilità migliore. In questi due anni è successo con Scamacca, Raspadori, Traoré, Locatelli, Marlon, Boga. Potrebbe succedere con qualcuno a breve, mi sembra che era in questo senso la sua affermazione, anche perché carta canta, ho preso. Se rimarràimportante. Ma il se è dovuto a quello che stava dicendo, se ci fossero delle possibilità importanti la valuterebbe, ma lo dice per tutti. ...