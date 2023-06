Difesa europea nuova sfida per le forze armate L' annuncio di Mattarella

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un sistema integrato diè la prospettiva che dovranno affrontare ledella Repubblica italiana. Ne ha parlato il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. «Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l'azione delle, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo - ha scritto il Capo dello Stato - La comunanza di intenti e la sinergia che esprimono con i contingenti di altri Paesi, nell'ambito delle missioni determinate dalla comunità internazionale sono elementi cruciali per la costruzione di un'architettura ...