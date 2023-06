Diamo i soldi del Pnrr a Toninelli L' incredibile gaffe di Grillo

Il giudizio chesull'operato del governo nella fase emergenziale è positivo, ma ora occorre ... mi sembrerebbe strano che ora non si mettesseroa disposizione per le nostre città". L'......nelle casse pari a 50 milioni di euro che potrebbero essere spesi per la collettività eun ... Se lo seguissimo a livello nazionale, risparmieremo, rottameremo più macchine e soprattutto ...Da 5 anni tirano avanti con i pochiguadagnati dai saltuari lavori che trovano, come ...tutti insieme una mano a questa famiglia per pagare i debiti e per aiutarli fino a quando almeno uno ...

Diamo i soldi del Pnrr alle imprese: potenziamo Industria 4.0 (di F ... L'HuffPost

Cosa hanno in programma le stelle per quest’estate Ecco uno dei segni che dopo tempo sarà baciato dalla fortuna sia in ambito professionale che in amore.“Povera Meloni, con la sua coscienza da ipocrita a corrente alternata. Dice che non sa dove trovare i soldi per aiutare l’Emilia Romagna dopo l’alluvione Facile, basterebbe smettere di inviare armi a ...