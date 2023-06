Di Maio entra in carica come rappresentane Ue del Golfo | dopo poche ore Twitter sospende il suo nuovo account

(Di venerdì 2 giugno 2023) Comincia con un piccolo imprevisto la nuova avventura di Luigi DiRappresentante speciale dell’Unione europea per ilPersico. L’ex leader del Movimento 5 stelle èto inil primo giorno di giugno, inaugurando unprofilo. Ha fatto in tempo a scrivere il primo post, prima di essere bloccato dal social network di Elon Musk. Il motivo? Un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione, interpellato per un commento, ha dichiarato di “non avere idea” del motivo di questa sospensione e che tocca alla piattaforma spiegare il perché del blocco, che “non ha nulla a che fare con noi o con il lavoro dell’inviato”. Sui social si apprende solo che il blocco è legato a una presunta e non meglio specificata “violazione delle ...

Leggi Anche Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai: 'Non condivido nulla dell'operato ... la recente nomina di Di Maio a inviato europeo nel Golfo avrebbe dovuto suscitare tormentate ......

Comincia con un piccolo imprevisto la nuova avventura di Luigi Di maio come Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico. L'ex leader del Movimento 5 stelle è entrato in carica il ...