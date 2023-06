(Di venerdì 2 giugno 2023) Diversi feriti e intossicati. L'edificio di via Edoardo d'Onofrio era in fase di ristrutturazione: sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco

...irachene hanno iniziato a ricostruire il museo e ad affrontare le conseguenze del... Mentre la biblioteca del museo è stata gravemente danneggiata da un, con oltre 28 mila libri e ...Una dash cam ha ripreso le immagini incredibili mentre il conducente attraversava le fiamme, rischiando anche una collisione con un'altra macchina per la scarsa visibilità. 30 maggio 2023La città di Halifax, Nuova Scozia, è stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza a causa di unche è divampato a ridosso della città portuale lungo la costa orientale del Canada. Nel video, registrato da una dash cam, si vede un'auto intenta ad attraversare una strada ...

Devastante incendio a Roma: un morto nel palazzo in fiamme ilGiornale.it

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento degli ultimi focolai residui, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Non è esclusa però l'ipotesi ...Alla Selva il riconoscimento per la gara di generosità che ha permesso di ricostruire le abitazioni devastate dall'incendio del 2021 ...