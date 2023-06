Denver - Miami | le pagelle | Nikola spettacolare 9 sorpresa Highsmith 7

Nona tripla doppia di questi playoff, in 16 partite. 27 punti tirando 8/12 dal campo, 14 assist e 10 rimbalzi. Al debutto alle Finals imperversa in pantofole. Fa il bello e il cattivo tempo a ritmo da ...Gli highlights della vittoria 101 - 93 deiNuggets suiHeat in gara - 1 delle Nba ...L'attesissima finale della NBA ha preso il via nella notte e lo ha fatto nel segno deiNuggets, che hanno fatto valere il fattore campo e si sono imposti in gara - 1 suiHeat con il punteggio di 104 - 93. A fare da trascinatore al successo delle Pepite stato, ancora una ...

NBA Finals, Jokic è sontuoso, Denver batte Miami e si prende gara-1 Sky Sport

Denver sfrutta il fattore campo e conquista il primo punto nella serie contro Miami valida per le Finals Nba. I Nuggets si impongono per 104-93 con la ...Trascinati dal centro serbo (tripla doppia) sono i Nuggets ad aggiudicarsi in casa il primo successo nella serie contro gli Heat: tutti i dettagli ...