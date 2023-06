Delitto Tramontano | Alessandro Impagnatiello | L' unica forma di pentimento possibile è quella di togliermi la vita

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il 30enne è comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia, durato circa mezz'ora. Il legale: "Ha confermato quello che aveva detto durante la confessione e ha aggiunto dei dettagli. Nega la premeditazione"

MILANO. È cominciato, nel carcere di San Vittore di Milano, l'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha confessato di aver ucciso Giulia, la fidanzata incinta al settimo mese dopo aver inscenato la sua scomparsa. È accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.Omicidio Giulia, la procuratrice: "Ha cercato la tecnica per bruciare il corpo" " Non è ... ha solo aggiunto particolari che riguardano l'ultima fase del. Nega la premeditazione. In ...Poi, nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno, la svolta: l'uomo confessa ile il cadavere viene ritrovato Giulia- 29 anni, incinta di 7 mesi - scompare la sera di sabato 27 ...

“Togliersi eventualmente la vita è l’unica forma di pentimento che lui ritiene corretta in questo momento, l’unica che abbia un senso. L’ha ripetuto l’altra notte più volte e lo ha ribadito” oggi dura ...Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Giulia Tramontano. Alessandro Impagnatiello ha confessato di aver ucciso la compagna, al settimo mese di gravidanza, e di averla tenuta nella sua auto per un g ...