Delitto di Senago | Alessandro resta in carcere Esclusa la premeditazione

... tranne aggiungere dei particolari che riguardano l'ultima fase" del. "Non ha smentito". ... accoltellata più volte sabato sera scorso nel loro appartamento di, nel Milanese. Il 30enne, ...... la svolta: l'uomo confessa ile il cadavere viene ritrovato Giulia Tramontano - 29 anni, incinta di 7 mesi - scompare la sera di sabato 27 maggio dalla sua casa di, nel Milanese. A ...... stanno recuperando i video di tutte le telecamere di sorveglianza di, il comune del Milanese dove la coppia viveva e dove è avvenuto ile nascosto il cadavere, per poi analizzare le ...

Delitto di Senago: il bar, le donne, gli sms e le bugie. La doppia vita del killer di Giulia Tramontano QUOTIDIANO NAZIONALE

E’ durato un’ora l’interrogatorio di garanzia che ha confermato il fermo nel carcere di San Vittore per Alessandro Impagnatiello, il 30enne reo confesso per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano ...stanno recuperando i video di tutte le telecamere di sorveglianza di Senago, il comune del Milanese dove la coppia viveva e dove è avvenuto il delitto e nascosto il cadavere, per poi analizzare le ...