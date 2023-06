Deadloch | la recensione della serie comedy crime su Prime Video

(Di venerdì 2 giugno 2023) La, del 2023 Creata da: Kate McCartney e Kate McLennan. Cast: Kate Box, Madeleine Sami, Nina Oyama. Genere:. Durata: 50 minuti/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Suin lingua originale. Trama: Un cadavere viene trovato sulla spiaggiasonnolenta cittadina die l’improbabile duo composto dalle detective Dulcie Collins ed Eddie Radcliffe dovrà indagare sul caso. Mischiarein unatv non è un’operazione facile, ma quando si trova il giusto bilanciamento per unire generi intrinsecamente così diversi si possono creare prodotti d’intrattenimento unici e coinvolgenti come pochi altri. Ultimamente ci sono riuscite ...

Jack Ryan, stagione 4 (30 giugno 2023) Nelladi Jack Ryan 3 vi dicevamo di come l'ultima ... Le atre serie in arrivo su Prime Video a giugno 2023, stagione 1 (2 giugno 2023) Siamo in ...Jack Ryan, stagione 4 (30 giugno 2023) Nelladi Jack Ryan 3 vi dicevamo di come l'ultima ... Le atre serie in arrivo su Prime Video a giugno 2023, stagione 1 (2 giugno 2023) Siamo in ...

Prime Video le serie tv a giugno 2023: i Pesci Piccoli di The Jackal, Jack Ryan 4 Tvblog

Al via in prima visione su Prime Video la prima stagione di Deadloch serie tv, attesa comedy australiana che mescola il crime alla comedy come mai prima d’ora. A firmare la surreale commedia ..."Deadloch" è la nuova commedia poliziesca australiana ideata e scritta da Kate McCartney e Kate McLennan, disponibile su Amazon Prime Video.