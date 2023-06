De Laurentiis-Spalletti | l’abbraccio ‘senza speranze’ – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 giugno 2023) Aurelio Dee Lucianoal centro sportivo di Castel Volturno si sono salutati con un abbraccio, insieme con i calciatori del Napoli. Saranno gli ultimi giorni di lavoro per Lucianoal Napoli. Così Aurelio Deha voluto premiare squadra e tecnico con la scultura del piede di Maradona. Un omaggio simbolico all’ottima stagione che il Napoli ha portato avanti, riuscendo a conquistare lo scudetto dopo 33 anni, ma anche a raggiungere per la prima volta nella storia azzurra i quarti di finale di Champions League. Ma tra Deè stato probabilmente anche uno degli ultimi abbracci, almeno inteso come da presidente e allenatore del Napoli. Le strade si divideranno dopo Napoli-Sampdoria, match dell’ultima giornata di Serie A stagione ...