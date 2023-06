De Laurentiis può esultare | è ufficiale | è appena arrivata una grande notizia!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) Continua il periodo d’oro per la famiglia De, che ancora una volta si dimostra leader in fattore di programmazioni e vittorie. Infatti, dopo il successo ottenuto con il Napoli e la vittoria dello storico scudetto, questa sera èun’altranotizia. Il Bari, altra società della famiglia De(il cui presidente è Luigi, il primogenito di Aurelio), ha conquistato la finale playoff per la promozione in Serie B. I galletti, davanti a 50mila spettatori, hanno ribaltato la sconfitta subita all’andata dal Sudtirol, vincendo 1-0 con gol di Benedetti e pareggiando il risultato della sfida d’andata. In virtù di punteggio in perfetta parità a fare la differenza è stato il miglior piazzamento in classifica del Bari al termine della regoular season. Unasoddisfazione per i De ...