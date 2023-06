DAZN | Serie A 2022 23 38a Giornata | Palinsesto Telecronisti Zona DAZN 2 - 3 - 4 Giugno 2023

(Di venerdì 2 giugno 2023) LaA TIM-23, da seguire tutta su, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti ha completato l'impresa di vincere lo Scudetto. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo...

... via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno diA TIM in esclusivae una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q - via satellite o via internet - che sono anche ...A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match dellaA saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona(canale 214). Per attivarlo bisogna ...La Roma è imbattuta inA contro lo Spezia; i giallorossi hanno vinto quattro dei precedenti ... La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sucon collegamento a partire dalle 20:30. LE ...

DAZN Serie B 2022/23 Playoff Semifinali Ritorno, Palinsesto Telecronisti (1, 2, 3 Giugno 2023) Digital-Sat News

Scopri dove vedere in diretta la partita Bari-Sudtirol, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Questo week-end andrà in scena l'ultima giornata di Serie A e la Juventus sarà ospite dell'Udinese domenica nella gara che comincerà alle 21. La sfida sarà ...