Dare nuova vita ad un vecchio computer con ChromeOS Flex

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 2 giugno 2023)è un sistema operativo creato da Google partendo dal sistema operativo fornito sui Chromebook. Questa versione del sistema è pensata per essere installata suidotati di Windows, in particolare suisu cui Windows gira molto lentamente o non fornisce più le prestazioni necessarie per poter lavorare al PC senza rallentamenti (per esempio icon 5 o 6 anni sulle spalle). Normalmente su questiviene raccomandato di istallare Linux per ri; in questa guida invece vi mostreremo come installaresu unPC, così da poter recuperare buona parte delle performance perse, visto che il sistema si presenta molto più ...