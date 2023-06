(Di venerdì 2 giugno 2023) Davanti all'ospedale Regina Margherita la risposta all'appello dei genitori del bambino di 7 anni: "Non sappiamo sepotrà festeggiare il suo prossimo compleanno e questo è il regalo per lui"

Anche per questo centinaia di persone venerdì a Torino si riuniranno in piazza Polonia davanti all'ospedale Regina Margherita: tutti con la maschera di, IronMan, ElastGirl. Lì ...Anche per questo centinaia di persone venerdì a Torino si riuniranno in piazza Polonia davanti all'ospedale Regina Margherita: tutti con la maschera di, IronMan, ElastGirl. Lì ...

Da Supermario a Spiderman, l'adunata dei supereroi per il piccolo Manuele malato di tumore La Repubblica

Davanti all'ospedale Regina Margherita la risposta all'appello dei genitori del bambino di 7 anni: "Non sappiamo se Manuele potrà ...L'atteso secondo capitolo sulle avventure di Miles Morales, Spider-Man: Across the Spider-Verse, è al cinema da ieri - 1° giugno. Scopriamo quindi se il cinecomic contiene qualche scena post-credits.