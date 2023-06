Da Rivera a Gullit a... Leao I grandi 10 della storia del Milan

Nella testa di Rafa Leao c'è il sogno di giocare con la maglia numero 10: ecco i più grandi giocatori del Milan che l'hanno ......che arriverà soltanto cinque anni dopo alla corte del Barone Liedholm e di Capitan Gianni...Infatti in quella Domenica il Milan berlusconiano con Sacchi in panchina ed il trio olandese...Rafa sta pensando di giocare con il 7 ma nella sua testa l'ipotesi più suggestiva è un'altra: usare il 10 di, di, di Savicevic, di Boban, di Rui Costa, di Seedorf. Rafa per talento ...

Gazzetta - Milan, oggi è il Leao-day: Rafa firmerà finalmente il rinnovo fino al 2028. Se parte... Milan News

Se Brahim partirà, lascerà il 17 per il 10. Altrimenti occhio al 7. Fine della telenovela con un accordo unico. Base a 5 milioni ma bonus mese dopo mese, non a fine anno ...Il tecnico dell'Inter ha illustri predecessori nell'approdo all'ultimo atto della coppa più importante d'Europa ...