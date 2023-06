CVTà Street Fest | nuova edizione

Leggi su funweek

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ritorna dal 2 al 4 giugno 2023 a Civitacampomarano (CB), l’attesissimoival internazionale diart che ha fatto rinascere l’antico borgo molisano da appena 300 abitanti.firma quest’anno la sua ottavache porterà insieme all’arte di strada anche la grande musica, con Leeroy Thornhill – tastierista e dj, membro storico dei leggendari Prodigy – e un ricco programma di eventi tra spettacoli, concerti, installazioni e live perfomance, molte delle quali nate specificatamente per entrare in connessione con i luoghi del paese, come quella di DJ Gruff, ispirata alla sua esperienza a. Quella di quest’anno è dunque un’speciale, che conferma ...