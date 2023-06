(Di venerdì 2 giugno 2023) In vista didi domani, Simone Inzaghi studia le possibili scelte di formazione tenendo in considerazione anche la finale di Champions League contro il Manchester City. Tra le sorprese previste dal tecnico potrebbe esserci anche Dennis, attaccante della formazione Primavera (vedi articolo).nel dettaglio di chi si. GIÀ PRESENTE – Dennispotrebbe essere una delle sorprese proposte da Simone Inzaghi per. Dal momento che la partita non conta ai fini della classifica (se non per confermare il terzo posto) e che la prossima settimana è in programma la finale di UEFA Champions League, quella di domani è l’occasione di lanciare anche qualche giovane della Primavera. Tra questi proprio ...

... in attacco però il nome nuovo potrebbe essere quello di. La rosa è profonda e le ... Per Piccoli quasi sicuro un minutaggio a gara in corso Lazio, Cataldi in gruppo Parzialein vista ...23' Mancino di Hojlund che però non coglie diOnana. 22' L'Inter continua a dominare ... 21 Cordaz, 6 De Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 36 Darmian, 42, 43 ...... 25enne portiere colombiano arrivato (un po' a) a gennaio dal Guaranì e mai visto con i ...(15 gol in campionato) che gira ferocemente in porta dall'interno dell'area una sponda di. ...

Curatolo a sorpresa per Torino-Inter Ecco di chi si tratta Inter-News.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il difensore centrale classe 2004 sarà a disposizione di Inzaghi per il match di questa sera contro i bergamaschi ...