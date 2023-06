Crescita record per l’Uniter di Arese | boom di nuovi soci e di corsi

(Di venerdì 2 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il sipario è calato sull’anno accademico 2022-2023 deldi, che ha fatto registrare ladel +32% di. Uniter di, tempo di bilanci:iscritti Ed è anche il tempo per tirare le somme, di fronte a questi numerideldi, di un anno di ripresa e di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... resoconto annuale sullo stato dell'industria dei superyacht, l'Italia ha raggiunto un, ... nel futuro il mercato nautico continuerà a svilupparsi, a espandersi: a guidare laa livello ...Usa verso un debito: il prossimo shock è qui Gli Usa possono continuare a fare debito : una ... E laè destinata a continuare. Il Congressional Budget Office ha stimato che entro il ...Tutti i parametri sono in, ma il dato più significativo riguarda le donne. Protagoniste ... Gli occupati toccano la quotadi 23 milioni e 446mila unità. Ai minimi storici, di conseguenza,...

Crescita record per l’Uniter di Arese: +32% di soci Il Notiziario

Ben 68 milioni di turisti, quasi 267 milioni di pernottamenti. Secondo Demoskopika per il turismo italiano questa sarà l'estate dei record ...Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e la spirale inflattiva hanno messo in moto il mercato. Gli occupati sono 23,5 milioni ...