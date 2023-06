Corte dei Conti e Pnrr | il governo alza la voce con la Commissione Ue | «Alimenta polemiche strumentali»

La polemica sul ruolo dellaConti riguardo al Pnrr continua a tenere banco. Anzi sale di livello. Oltre a quello con le opposizioni, il governo si scontra anche con l'Unione europea. Nei giorni scorsi le forze di ...Bruxelles solleva il tema'controlli adeguati' sul Pnrr e assicura che monitorerà la tanto discussa norma sullaConti. Accade però che il presidente emerito della Consulta, Sabino Cassese, elogi la decisione presa dal governo. E che Palazzo Chigi colga la palla al balzo per replicare duramente, con ...AGI - La Commissione europea 'non commenta i progetti di legge', come quello sulla limitazionecontrolli dellaconti concomitanti sull'attuazione del Pnrr italiano , ma 'il Recovery necessita un quadro di controlli che siano adatti e proporzionati alla sua natura unica e in modo che i programmi di ...

Corte dei Conti e Pnrr: 'L'Ue monitorerà con attenzione' Agenzia ANSA

In questa edizione: 2 giugno di Mattarella: Ci guida Costituzione, Corte dei Conti e Pnrr, scontro Ue-governo, Cina frena su territori dell'Ucraina occupati, Omicidio Senago, gip esclude premeditazion ...Il portavoce della Commissione: "Il Recovery necessita di un quadro di controlli che siano adatti e proporzionati in modo che i programmi di spesa si basino sull'efficienza". Nota del governo: "Sullo ...