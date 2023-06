Corpus Domini | a Tarquinia torna la “Notte dei Fiori” | tuti gli eventi in programma

(Di venerdì 2 giugno 2023)– Tre giorni diche culmineranno nella grande festa delsi prepara alladei2023, un’edizione che ilpubblicato dalla Città die dalla Diocesi di Civitavecchia-annuncia ricchissima di appuntamenti, che faranno da magica cornice alla realizzazione della tradizionale infiorata. Quest’anno si comincia già la sera di venerdì 9 giugno per un appuntamento straordinario: in coincidenza con la “Lungadelle Chiese”, nello splendido scenario di Santa Maria in Castello, alle ore 21 il maestro Gabriele Bonolis dirigerà l’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila in uno dei concerti più attesi e prestigiosi ...

Le risorse in arrivo dal FESR, pari a circa 2,7 milioni di euro, consentiranno, a Rapolano Terme, la ristrutturazione della Chiesa del, della Casa del Popolo e della piscina comunale, ...... gratuiti come già accaduto l'anno scorso per il Festival dei Misteri, in programma a Campobasso per l'intero mese di giugno con il momento clou nei giorni della festività del. Oltre ai ...... la Rappresentativa Under 17 è pronta a partire alla volta del Molise dove parteciperà, da vice - campione in carica, al Torneo. La partenza verso il sud Italia è prevista per martedì 6 ...

Acquaviva Platani, ritorna la Brecciafiorata del Corpus Domini con mostre sacre e processione il Fatto Nisseno

ACQUAVIVA – Pubblicato il programma del Corpus Domini che interesserà tre giornate, esattamente 9, 10 e 11 giugno 2023 col ritorno della Breccialfiorata, giunta alla sua 7^ edizione. Venerdì 9 giugno ...L'Arcivescovo Delpini a Cascinetta L'Arcivescovo Delpini a Cascinetta Giovedì 8 giugno prossimo, Solennità del Corpus Domini, Sua Ecc.za Mons. Mario Enric ...