(Di venerdì 2 giugno 2023), il ct Hans-Dieterha convocatodue giocatori “” per i prossimi impegni dei tedeschi Diramata ladeidellaper i prossimi impegni contro Ucraina, Colombia e Polonia. Presentigli “” Gosens e Thiaw. Portieri: Leno (Fulham), ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte);Difensori: Ginter (Friburgo), Gosens (Inter), Henrichs (Lipsia), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thiaw (Milan), Wolf (Borussia Dortmund);Centrocampisti: Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (Mster City), Kimmich (Bayern ...

Convocati Germania, Flick chiama anche due "italiani". La lista Calcio News 24

