Conference: Nardella, 3.000 tifosi viola a Praga senza biglietto - Toscana Agenzia ANSA

Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, stamani a margine di un evento in città, sulla trasferta dei tifosi viola nella capitale della Repubblica Ceca per la finale di Conference League ..."Il questore" di Firenze "ci ha informato che si parla di circa 3.000 tifosi che partiranno per Praga senza il biglietto. (ANSA) ...