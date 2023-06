Conference League | la Fiorentina punta anche al sorpasso sugli incassi Ma il West Ham resta di un altro pianeta

Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, stamani a margine di un evento in città, sulla trasferta dei tifosi viola nella capitale della Repubblica Ceca per la finale di...E per ora la Roma ancora non sa se giocherà l'Europao la. Perciò sulla stagione le valutazioni sono diverse. Quello che nell'estate scorsa era stato santificato dagli addetti ai ...Partecipare o meno alle coppe europee farebbe una grande differenza per il club anche se da un punto di vista economico, lanon offre solide basi a livello di introiti. Il ...

UFFICIALE - Franchi aperto per la finale di Conference League. Biglietti a prezzo simbolico Fiorentina.it

Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, stamani a margine di un evento in città, sulla trasferta dei tifosi viola nella capitale della Repubblica Ceca per la finale di Conference League ..."Il questore" di Firenze "ci ha informato che si parla di circa 3.000 tifosi che partiranno per Praga senza il biglietto. (ANSA) ...