Concorso Azienda Zero di Padova | 61 Posti da Dirigente di ginecologia

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 2 giugno 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 61dimedico disciplina die ostetricia a tempo indeterminato Si rendo noto che e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sessantunodimedico, disciplina die ostetricia – area chirurgica e delle specialita’chirurgiche, Ruolo sanitario, profilo professionalemedico. Ilviene svolto daunitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate: ...