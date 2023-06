Concorso ASST Pavia | 2 Posti da Dirigente Medico

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 2 giugno 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2di, disciplina di gastroenterologia E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duedi, area medica e delle specialita’ mediche, disciplina di gastroenterologia, o disciplina equipollente o affine, da assegnare alla SC endoscopia digestiva. Bando diLa copia integrale dell'avviso e' reperibile sul sito internet: www..it Requisiti ed Invio della Domanda Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il giorno 29 giugno 2023 Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 29 giugno ...