Con il ponte del 2 giugno si apre ufficialmente la stagione estiva e mangiare all’aperto | con il profumo della brace nell’aria | è un piacere a cui è difficile rinunciare

Leggi su amica

(Di venerdì 2 giugno 2023) Pexels L’ora del barbecue è finalmente arrivata. . E allora, basta non farlo. Per conciliare dieta e grigliata basta scegliere cibi, strumenti e metodi di cottura adatti. Dopodiché, fuoco alle braci: gli italiani sono un popolo di grigliatori appassionati e lo sanno. Secondo un’indagine europea di Survey Sampling International, l’88% degli italiani possiede almeno un barbecue e ama grigliaretutto l’anno. Italiani campioni di barbecue sano Con una spesa media pari a 275 euro, rivela il sondaggio, gli italiani investono più di tutti in Europa per il barbecue dei sogni, e soprattutto sono fra i più attenti a rendere non nocivo questo tipo di cottura dei cibi. Sanno bene, per esempio, che la griglia deve essere dotata dell’apposita leccarda per raccogliere il grasso in eccesso ed evitare che bruci sprigionando sostanze nocive. E la carne al fuoco? ...