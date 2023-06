Come gioca Daichi Kamada

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 2 giugno 2023) La Serie A non è ancora finita ma il Milan pare aver già comprato il primotore per la prossima stagione.ha 26 anni e il curriculum perfetto di untore giapponese.trequartista, ha una tecnica asciutta e disciplinata; si è formato in Giappone ma iniziato il suo viaggio in Europa dal Belgio e poi dalla Germania. È appassionato di manga e nelle interviste è calmo e inespressivo. Gli piacciono le cose semplici e quando gli chiedono quali sono i suoi hobby risponde “Bere il caffè”. Abbiamo l’impressione che i calciatori giapponesi siano tutti così, imbevuti di questa cultura marziale e cerimoniosa, senza estro ma al contempo precisi e affidabili. Naturalmente è un’immagine stereotipica, anche solo se pensiamo all’unico altro giapponese che ha vestito la maglia del Milan, ...