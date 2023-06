Cocciaretto-Pera in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) Elisabettaaffronterà Bernardanel terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta nella sua giovane carriera la tennista marchigiana è al terzo turno in una prova del Grand Slam. Ci è riuscita dopo aver sconfitto in due set sia Petra Kvitova, decima testa di serie del tabellone, che la svizzera Simona Waltert, proveniente dalle qualificazioni. Ora l’azzurra sogna un posto nella seconda settimana del torneo parigino. Per riuscirci bisogna sconfiggere la croata di nascita, ma statunitense di passaporto. Una giocatrice che in carriera ha ottenuto i suoi migliori risultati sulla terra battuta e al momento n°36 del mondo. Un match che si preannuncia equilibrato, con ‘Coccia’ che non parte certo sconfitta. PROGRAMMA E ...