Classica | jazz o blues | la musica è magia! Parola delle sorelle Labèque

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il New York Times le ha definite il “miglior duo di piano al mondo” e la popstar Madonna, loro amica, le considera “ispirazionali”. La madre di Katia e Marielle, le due ‘enfants terribles’, si chiamava Ada Cecchi, era di Torre del Lago e visse accanto a Puccini che i suoi genitori conoscevano bene, prima di trasferirsi in Francia a causa del fascismo. Questo il biglietto da vista, attualmente tra le migliori interpreti classiche al mondo, che giovedì 1 giugno si sono esibite sul palco del Donizetti in occasione del 60° Festival Pianistico. Il teatro è pieno zeppo e non appena le due artiste si affacciano sul proscenio il pubblico si dispone in religioso silenzio. I due pianoforti sono disposti al centro del palco con le code incastonate l’una nell’altra e le duesi siedono in maniera ...