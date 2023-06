Chiara Ferragni presenta i suoi nuovi bikini | gli hater la attaccano | «Piatta come una tavola»

Poi, è inevitabile: non possiamo non pensare a Leone Lucia, figlio die Fedez . Tra i nomi sempre amati troviamo anche Luca - persino nella variante Luke o Lucas anche in ...Fenice, la srl alla quale fa capoBrand, ha chiuso l'anno con ricavi per 14,2 milioni (+115%) e un giro d'affari a valore retail di 61 milioni (+134%). Il fatturato di Tbs Crew è salito a 14,6 milioni (+105%). L'...In questi mesi le abbiamo già viste ai piedi di, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber e Jennifer Lawrence . Pharrell Williams ha appena lanciato la sua coloratissima colorazione di Samba. ...

Chiara Ferragni, ricavi raddoppiati: quanto valgono oggi Tbs Crew e Fenice, le sue società Corriere della Sera

Tutte le società di Chiara Ferragni hanno registrato incrementi superiori al 100% alla chiusura del 2022 e si prevedono ulteriori crescite nel 2023 ...In una ricerca si scopre che il 49 per cento dei giovani italiani fra i 18 e i 29 anni non ha un’idea di quale lavoro voglia svolgere ...