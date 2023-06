Chiara Ferragni | i ricavi delle sue società sono raddoppiati nell’ultimo anno

(Di venerdì 2 giugno 2023) Fenice, Sisterhood e Tbs Crewle tredi. La prima è interamente sua, la seconda la gestisce con le sorelle, mentre la terza vede le quote così divise: il 32,5% fa capo allaSisterhood della stessa, il 40% ad Alchimia, il 13,75% a N1 e 13,75% a Esuriens. Come riporta Il Sole 24 Ore, idi Fenice e Tbs Crewnel 2022 rispetto all’precedente. “Fenice, la srl alla quale fa capoBrand, ovvero l’intero business legato alle licenze del marchio (dall’abbigliamento ai gioielli e presto ai profumi) ha chiuso il 2022 conper 14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 ...

Fenice, la srl alla quale fa capoBrand, ha chiuso l'anno con ricavi per 14,2 milioni (+115%) e un giro d'affari a valore retail di 61 milioni (+134%). Il fatturato di Tbs Crew è salito a 14,6 milioni (+105%). L'...In questi mesi le abbiamo già viste ai piedi di, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber e Jennifer Lawrence . Pharrell Williams ha appena lanciato la sua coloratissima colorazione di Samba. ...Una foto controversa che scuote il web La recente foto diin cui appare di fronte allo specchio indossando solo un perizoma ha scatenato una tempesta di ...

Chiara Ferragni: i ricavi delle sue società sono raddoppiati nel 2022 Il Sole 24 ORE

Le due società dell'imprenditrice digitale hanno messo a segno nel 2022 un incremento del fatturato rispettivamente del 115% e del 105%. Le stime per ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...