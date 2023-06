Chiara Ferragni altro che crisi | le società fanno il botto Volano la sua Fenice e Tbs | nel 2022 ricavi raddoppiati

Il 2022 è stato un anno d'oro per, che ha visto crescere i suoi già ingenti guadagni, come dimostrano le cifre snocciolate dal Sole 24ore. Merito di Sanremo e del suo indotto No, perché il Festival è una nota recente ...conosce alla perfezione il mondo dei social e, infatti, Instagram è il suo regno. L' influencer si è, quindi, abituata a cogliere sia il bello che il brutto di questo universo ed ecco ...Fenice, la srl alla quale fa capoBrand, ha chiuso l'anno con ricavi per 14,2 milioni (+115%) e un giro d'affari a valore retail di 61 milioni (+134%). Il fatturato di Tbs Crew è salito a 14,6 milioni (+105%). L'...

Chiara Ferragni quanto guadagna Ricavi delle sue società raddoppiati nell'ultimo anno: «Non venderò le mie qu ilmessaggero.it

Chiara Ferragni è sulla bocca di tutti. Il motivo Tralasciando il successo della serie The Ferragnez, le società dell'imprenditrice digitale hanno visto un aumento pari ...Chiara Ferragni conosce alla perfezione il mondo dei social e, infatti, Instagram è il suo regno. L'influencer si è, quindi, abituata a cogliere sia il bello che il brutto di questo universo ed ecco ...