Chi vuole comprare il club Inter | la bomba prima della finale | il nome pesantissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) In casail momento è molto particolare. L'ultima partita di campionato con il Torino serve soltanto a prepararsi in vistadi Champions League con il Manchester City. Nelle ultime ore è però emersa un'indiscrezione molto importante: l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un'offerta d'acquisto per l'. Lo riporta Reuters, che cita due fonti vicine al dossier. Il direttoessato non ha smentito, ma ha chiesto di non turbare la squadra. “La gente mi chiede se voglio sl'– ha scritto Zilliacus su Twitter - Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d'accordo per non ...