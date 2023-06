Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023? Quote scommesse | sondaggi e pronostici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023)deiè nel pieno del successo. Il reality che come ogni anno cattura l’attenzione degli italiani è iniziato ormai da qualche settimana e si dibatte già sui favoriti e sul possibile vincitore. Ecco lenel dettaglio. Isola dei, chi è stato eliminato ieri sera? Naufraghi in nomination dopo la puntata di lunedì 29 maggioIsola dei, chi? Sono tantissimi i concorrenti che partecipano alla nuova edizione deldei. Tra i nomi ci sono Pamela Camassa e Marco Mazzoli, considerati come favoriti alla vittoria finale. Poi vi sono Paolo Noise, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Cecchi Paone, Fabio Ricci, Alessandra Drusian, Simone ...