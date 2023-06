Chi sono “I Collage” | la storia del gruppo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 giugno 2023) ”Tu mi rubi l’anima”, “Piano piano mi innamorai di te”, “I’ll be loving You”, “Lei non sapeva fare l’amore” e “Un’altra estate”solo alcune delle canzoni che hanno regalato la popolarità a Imusicale che ha raggiunto la popolarità negli anni ’70. Recentemente la band è tornata alla ribalta con un disco con i loro migliori pezzi, occasione per farli conoscere anche ai giovani di oggi. La band sarà tra gli ospiti della puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Icertamente tra i gruppi che hanno scritto ladella musica italiana, grazie a una carriera lunga più di 40 anni. A fondare la band nel 1972stati due fratelli di origine sarda, Piero e Tore Fazzi, che decidono di partecipare, al ...