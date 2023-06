Chi ha ucciso Giulia Tramontano è la negazione dell’uomo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu – No, chi hanon è un uomo. . E’ ladella bellezza, della poesia, dell’amore. E’ il frutto schifoso di una società dell’inconsistenza, depauperata di principi sacri, orfana di padre onore e madre coraggio. E’ il frutto marcio della messa al bando del concetto stesso di uomo, svirilizzato e trasformato in verme strisciante nel fisico e nell’anima. Il frutto dell’individualismo dilagante che scansa l’assunzione di responsabilità, della fluida destrutturazione cognitiva, biologica, emozionale. E’ la morte dell’educazione, della formazione, della consapevolezza. E’ l’ego massimo del piagnisteo dominante, distorsione infernale di chi ci propina la cancellazione dell’identità, di chi rimuove le radici, di chi vorrebbe definitivamente annientare il concetto stesso di persona, ...

È in corso nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello (È ), il 30enne che ha confessato di averGiulia Tramontano , la fidanzata 29enne incinta, e di aver cercato di bruciare il cadavere. La gip Angela Minerva dovrà decidere sulla convalida del ...... "SAREMO PER SEMPRE COME IN QUESTA FOTO"è Alessandro Impagnatiello E' nato a Sesto San ... I messaggi Nel pomeriggio di domenica Impagnatiello, che aveva giàGiulia la sera prima, le mandava ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... Agli chiede se c'è stato un momento della stagione in cui ha dubitato sulle potenzialità della ...

Chi è Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha ucciso Giulia ... IL GIORNO

Leggi su Sky TG24 l'articolo Giulia Tramontano, diffusi frame del fidanzato dopo l’omicidio. Oggi l’interrogatorio ...Quale ruolo ha avuto l'amante di Alessandro Impagnatiello nell'omicidio di Giulia Tramontano E come ha agito sulla mente del 30enne Cosa si sono dette, inoltre, la vittima ...