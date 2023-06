Chi affronterà Lorenzo Sonego al prossimo turno del Roland Garros e come cambia il tabellone senza Rublev

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un vero e proprio guerriero.ha compiuto l’impresa di giornata al. Il piemontese, infatti, ha sconfitto in rimonta il russo Andrey(n.7 del ranking) con il punteggio di 5-7 0-6 6-3 7-6 (5) 6-3 e si è conquistato l’accesso agli ottavi di finale. E’ la seconda volta in carriera che il nostro portacolori raggiunge un traguardo del genere a Parigi, la prima risale al 2020, nell’edizione anomala di ottobre dello Slam francese, a causa della pandemia Covid-19. Sulla sua strada ci sarà quindi il russo Karen Khachanov, che ha sconfitto l’australiano Thanasi Kokkinakis e sulla carta è favorito, vista l’esperienza e la classifica. Khachanov, infatti, è n.11 del mondo e nei fatti ha raggiunto le semifinali negli ultimi due Major, ovvero agli US Open e agli Australian Open. Sarà ...

