Champions | Marciniak arbitrerà la finale Manchester City - Inter | arriva la conferma della Uefa

(Di venerdì 2 giugno 2023) ROMA - Non cambia l'arbitrodiLeague. Sarà infatti Szymona dirigere l'incontro del 10 giugno . L'arbitro polacco, designato dall'per ...

Szymonconfermato dall' Uefa come arbitro della finale diLeague del 10 giugno, a Istanbul , tra Manchester City e Inter . Il governo europeo del calcio ha quindi perdonato il direttore ...L'organizzazione ha chiesto chemantenga il ruolo di arbitro della finale di UEFALeague, dicendosi convinta che la sua eventuale rimozione comprometterebbe la promozione della ...ROMA - Non cambia l'arbitro della finale diLeague Manchester City - Inter . Sarà infatti Szymona dirigere l'incontro del 10 giugno . L'arbitro polacco, designato dall'UEFA per la finale di Istanbul, era a rischio ...

Inter City, terremoto Marciniak: dove l'hanno beccato, salta la finale di Champions Liberoquotidiano.it

È arrivata la risposta ufficiale di Simon Marciniak , l'arbitro polacco designato per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, accusato di aver partecipato… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...