Cesare Cremonini e Nek angeli del fango in incognito

"Mischiati tra i volontari che da Sassuolo e dall'Emilia sono venuti ad aiutare la Romagna ferita dall'alluvione trovi anche loro,e Filippo.e Nek sul palco, qui soloe Filippo. Grazie a loro e alle decine di migliaia di persone, tra cui tantissimi giovani, che stanno dando una mano alla Romagna. Perché ...... a cui l'artista ha legato una carriera contrassegnata da spettacoli con deejay come Steve Bug, Timo Maas, Matt Johnson, Ellen Allien, collaborazioni con, Jovanotti e produzioni ...... come manager ed editore, il progetto Lùnapop ("Squéerez" - disco d'esordio - ha venduto 1 milione e 800mila copie), il gruppo dal quale prenderà il via la carriera di. Dal 2002, ...

Malika Ayane e Cesare Cremonini a Napoli, l'incontro un ristorante di piazza Garibaldi ilmattino.it

"Mischiati tra i volontari che da Sassuolo e dall'Emilia sono venuti ad aiutare la Romagna ferita dall'alluvione trovi anche loro, Cesare e Filippo. Cremonini e Nek sul palco, qui solo Cesare e Filipp ...“E’ il momento di restiutuire” I due cantautori hanno partecipato al lavoro della protezione civile di Forlimpopoli. Neviani: “Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, donarlo è importante” ...