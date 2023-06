Cassino Presentazione del libro “I consigli di fabbrica degli anni ’70 – la parola ai protagonisti”

... Il Bando e le modalità didella domanda di ammissione saranno pubblicati su questa ...prossimi giorni verranno rese note le modalità di iscrizione e i requisiti per partecipare" ...Dopo il successo conseguito dalla prima edizione, nella giornata odierna la sala del Consiglio del Rettorato dell'Ateneo benedettino ha ospitato laufficiale della seconda. In sostanza l'Integration Accademy Unicas consiste in un servizio di placement e trasferimento tecnologico basato sul potenziamento delle soft e hard skills, ...... a cui si dovranno allegare ladel candidato e una scheda didell'... potrà essere convalidato come Master di II Livello presso l'Università die del Lazio ...

Cassino, presentazione del libro "Nessi e Connessi" FrosinoneToday

Presentazione del libro del card ... La realizzazione della manifestazione è possibile grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Camera di Commercio di Padova, ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...