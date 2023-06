Casasei | dal Mondiale U20 al mercato | maxi-operazione in Serie A!

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’Italia U20 è stata protagonista di un rendimento eccezionale alin Argentina. Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria contro l’Inghilterra agli Ottavi di finale e l’attesa in vista dei quarti di finale è altissima: la squadra di Carmine Nunziata dovrà vedersela contro la Colombia in una partita che si preannuncia equilibrata. Tanti calciatori italiani si sono messi in mostra e le squadre del campionato diA iniziano ad osservare con attenzione. Il gioiello più prezioso sembra Cesare Casadei, capocannoniere della competizione con 5 gol realizzativi. E’ pronto al definitivo salto di qualità e ilU20 è solo il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo livello. Foto di Demian Alday Estevez / AnsaCesare Casadei è un calciatore italiano di piede destro, classe 2003. E’ un centrocampista centrale, di ...