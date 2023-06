Caro Sansonetti | non sono i dipendenti le vere vittime del Fisco

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nel corso di Quarta Repubblica, ho assistito ad un dibattito molto interessante sulla infinita questione dell’evasione fiscale. Un dibattito che ha preso spunto dalle parole espresse in quel di Catania dalla premier Meloni, la quale ha definito “pizzo di Stato” un certo qual accanimento delnei confronti dei piccoli commercianti, includendo implicitamente il vasto mondo del lavoro autonomo. A questa eretica e coraggiosa presa di posizione, che andrebbe contestualizzata nell’ambito della campagna elettorale per le comunali catanesi, ha ribattuto con veemenza Piero, sostenendo un argomento che, soprattutto a sinistra, da decenni viene utilizzato come una clava. Secondo il direttore de l’Unità, “di fronte ad un Paese in cui le tasse vengono pagate all’87% dai lavoratori, che il presidente del Consiglio dica che ...