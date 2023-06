Caos durante Brescia-Cosenza | i video degli scontri in campo tra tifosi e polizia e delle violenze fuori dallo stadio Feriti otto agenti

Non è la prima volta che Antonella Clerici,le puntate di È sempre mezzogiorno trasmesse su ... Le uscite di Fazio, Gramellini e Annunziata Il grandedelle nomine Rai ha prodotto tre uscite ...Otto poliziotti sono rimasti feriti dopo gli scontri scoppiati ieri sera nella gara di ritorno del playout di Serie B tra Brescia e Cosenza. Al termine della gara che c ondanna i lombardi in Serie C , ...la gestione di Gino Corioni ci furono le 4 salvezze consecutive con Baggio, diverse ... Leggi anchetotale a Brescia: stadio sotto assedio, almeno 9 feriti, incendiata l'auto di un ...

Caos durante Brescia-Cosenza con fumogeni e tifosi in campo: sospeso il playout, arriva la polizia Virgilio Notizie

Il giorno precedente, sempre a Seregno, il soggetto era stato protagonista di un altro episodio di caos presso l’Esselunga. Poco prima, durante un colloquio con il personale dei servizi sociali, il ...Il Brescia lascia in malo modo la Serie B, festeggiano i tifosi del Cosenza ma la violenta caratterizza la gara di ritorno dei playout di Serie B: il gol di Meroni genera la violenza dei tifosi ...