Caos Brescia | il comunicato del club sulla guerriglia di ieri

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nella serata di, giovedì 1 giugno, ildi Daniele Gastaldello è tornato in Serie C. La squadra lombarda è scivolata nell’abisso della terza serie professionistica italiana dopo 38 anni di assenza. Una serata amarissima per tutti i supporters delle “Rondinelle” che, però, non giustifica quanto accaduto poco prima del triplice fischio finale del direttore di gara. La squadra avversaria, ovvero il Cosenza, è riuscita a pareggiare i conti poco prima della fine. Al 95esimo, infatti, gli uomini di William Viali hanno riacciuffato il pareggio e la Serie B. 1-1 siglato dopo un colpo di testa di Andrea Meroni e partita in discesa. Ma poco prima che terminasse il recupero, alcuni tifosini direttamente dagli spalti, hanno tirato in campo una pioggia di fumogeni e invaso il campo, costringendo l’arbitro a interrompere il match ...