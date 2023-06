Cantona | «Nel calcio di oggi amo solo Guardiola È un artista | il figlio spirituale di Johan Cruyff» 

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Éric, soprannominato “The King”, da quando si è ritirato dal, ha fatto il fotografo, il pittore, l’attore e ora il cantante. Ha rilasciato un’intervista al Guardian. Discute di politica, mortalità e di Pep. E ovviamente di musica. Gli viene chiesto come descriverebbe il suo stile di canto?risponde: «Odio quando le persone cercano di essere come qualcun altro. Abbiamo tutti la nostra personalità e non voglio essere come qualcun altro. Ho provato a trovare la mia voce. Non ho mai preso lezioni. E l’ho trovata. Mi sento completamente in connessione con la mia voce. Sono completamente io. Nessuno interferisce con il mio lavoro. Le persone mi aiutano molto e le ascolto, ma alla fine decido tutto io. Sono le mie canzoni e le amo». Una delle sue canzoni, “I’ll Make My Own Heaven” contiene il ...