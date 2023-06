Canonico | Fa la differenza la collaborazione tra

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) A "Radio Gol", Raffaele, Medico Sociale del Napoli Calcio: Il vostro lavoro? "Il nostro è un lavoro d'equipe, fatto da tutti e quindi volevo ringraziare personalmente tutto il mio staff, che non viene da fuori ma è tutto del territorio e questa è un'altra bella cosa". Relazionarsi con un gruppo internazionale? "E' un lavoro che parte dal primo giorno di test, all'atto dell'acquisto del giocatore. Lì c'è il primo interscambio di conoscenze e informazioni sulle mie abitudini e le loro metodologie di prevenzione. Il primo ostacolo può essere la lingua, ma per fortuna l'inglese ci aiuta nell'avere subito un approccio diretto. La bravura sta pure nel non imporre le proprie conoscenze, ma cercare di adattarci e portare poi i calciatori verso le nostre metodologie. Parliamo di grandi atleti, super professionisti, loro in primis sono alla ricerca delle miglior ...