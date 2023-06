Canoa slalom | Coppa del Mondo Augusta 2023 | Stefanie Horn è seconda nel K1!

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si apre con uno splendido secondo posto per l’Italia la prima tappa delladeldi: ad, in Germania, nel kayak femminile la campionessa europea(G.S. Marina Militare) viene preceduta soltanto dalla tedesca Elena Lilik. Terza posizione per l’austriaca Viktoria Wolffhardt. Esce in semifinale, invece, Marta Bertoncelli (C.S. Carabinieri), 20ma. Nel K1 femminile a vincere con pieno merito è la teutonica Elena Lilik, che domina con un percorso netto in 101.66. Alla piazza d’onore, però, c’è l’azzurra(G.S. Marina Militare) che, pur gravata di 2 penalità a causa di un tocco di palina alla porta 4, chiudein 105.95, a 4.29 dalla tedesca. ...

Gli specialisti della canoa slalom scaldano i motori per l'inizio della Coppa del Mondo che prenderà il via, da domani fino a domenica, ad Augsburg. Il circus dell'acqua mossa farà poi tappa a Praga (8 - 6 giugno)

Canoa slalom, Coppa del Mondo Augusta 2023: nella canadese cinque azzurri approdano in semifinale! OA Sport

Le batterie della canadese caratterizzano la sessione mattutina della seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom: ad Augusta, in Germania, cinque azzurri su sei acce ...Si apre con le batterie del kayak la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom: ad Augusta, in Germania, quattro azzurri su sei, equamente divisi tra uomini e donne, accedono alle semifin ...